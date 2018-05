ERÜ Mühendislik kırk yaşında

Mühendislik Fakültesi’nin tanıtım filminin gösterimi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, fakültelerinin 40. yılını kutladıklarını belirterek, kuruluşundan bu yana fakülteye katkı veren akademisyen ve personele teşekkür etti.

Dekan Altun, “Erciyes Üniversitesi’nin önemli bir fakültesi olarak araştırma üniversitesi olmakla bizim yükümüzün ne kadar da arttığının her zaman farkındayız. Yaptığımız çalışmalar ve araştırmalarımız belirli bir çizgisini korumak suretiyle adeta bir aile ortamında coşkulu bir şekilde yüksek motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun gerçekleşmesinde önceki dönem dekanlarımızın ve rektörlerimizin fakülteye katkıları çoktur. Mühendislik Fakültesi olarak biz üniversitemize uygun bir lokomotif görevini her zaman üstlenmekte ve bunu gururla taşımaktayız. Bu manada özellikle kalite geliştirme anlamında akreditasyon süreçlerimizde yüzde yüze yakın bir seviyeye gelmiş durumdayız. Biz ortaya koyulan gelişmelerde fakülte olarak her zaman öncü olmaya gayret ediyoruz. Bu öncü hareketimizi gerçekleştirirken de geriye dönüp tarihimize bakıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 2017 yılında akademik başarı elde eden ve unvan değişikliği olan öğretim üyelerine plaket takdim edildi.

