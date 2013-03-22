ERÜ öğrencilerinden köy okuluna ziyaret

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve yine üniversite bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Kulübü ortaklaşa düzenledikleri program çerçevesinde Tomarza’da bir köy okuluna ziyarette bulundular. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, Tomarza’da bulunan Alakuşak İlköğretim Okulu öğrencilerine sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verdi.

Üniversite öğrencilerinin beslenme konusunda verdikleri bilgilendirmenin yansıra ağaç dikimi de gerçekleştirildi. Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA)’nın verdiği 50 fidanı köy okulunun etrafına diken üniversite öğrencileri, fidan dikiminin ardından köy okulu öğrencileri ile vedalaşarak ziyarete son verdiler.