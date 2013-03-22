Üniversite öğrencilerinin beslenme konusunda verdikleri bilgilendirmenin yansıra ağaç dikimi de gerçekleştirildi. Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA)’nın verdiği 50 fidanı köy okulunun etrafına diken üniversite öğrencileri, fidan dikiminin ardından köy okulu öğrencileri ile vedalaşarak ziyarete son verdiler.
ERÜ öğrencilerinden köy okuluna ziyaret
Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve yine üniversite bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Kulübü üyesi öğrencileri Tomarza’da bir köy okulunu ziyaret ettiler.
22 Mart 2013 Cuma 19:59
ben alakuşak köyünden tarık sarptaş . köymüze gelerek bizleri gururlandırdığınız için teşekkür ederim. inşallah her zaman bekleriz köyümüzdeki öğrencilerimize verdiğiniz desteğin devamını bekleriz inşallah . saygılar selamlar...
Biz güleç yüzleriniz için siz bütün hocalarımıza teşekkür ederiz..ziyaraet edilecek diğer köy okullarımızdan sonra tekrar alakuşak ilkokulunu ziyaret etmek dileğiyle..
ne mutlu erciyes üniversiteli bu kardeşlerime diger üniversitelı arkadaşlarına örnek oldukları icin