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ERÜ öğrencilerinden köy okuluna ziyaret

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve yine üniversite bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Kulübü üyesi öğrencileri Tomarza’da bir köy okulunu ziyaret ettiler.

ERÜ öğrencilerinden köy okuluna ziyaret
 Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve yine üniversite bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Kulübü ortaklaşa düzenledikleri program çerçevesinde Tomarza’da bir köy okuluna ziyarette bulundular. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, Tomarza’da bulunan Alakuşak İlköğretim Okulu öğrencilerine sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verdi.

            Üniversite öğrencilerinin beslenme konusunda verdikleri bilgilendirmenin yansıra ağaç dikimi de gerçekleştirildi. Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA)’nın verdiği 50 fidanı köy okulunun etrafına diken üniversite öğrencileri, fidan dikiminin ardından köy okulu öğrencileri ile vedalaşarak ziyarete son verdiler.

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ömer gökmen 5 yıl önce

ne mutlu erciyes üniversiteli bu kardeşlerime diger üniversitelı arkadaşlarına örnek oldukları icin

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tarık sarptaş 5 yıl önce

ben alakuşak köyünden tarık sarptaş . köymüze gelerek bizleri gururlandırdığınız için teşekkür ederim. inşallah her zaman bekleriz köyümüzdeki öğrencilerimize verdiğiniz desteğin devamını bekleriz inşallah . saygılar selamlar...

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mehmet arif içer 5 yıl önce

Biz güleç yüzleriniz için siz bütün hocalarımıza teşekkür ederiz..ziyaraet edilecek diğer köy okullarımızdan sonra tekrar alakuşak ilkokulunu ziyaret etmek dileğiyle..

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