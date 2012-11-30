ERÜ'de 5 Bin Kişilik Aşure

Geleneksel hale getirilen Aşure İkramına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç , “Kayserimizde bir bakıma misafirimiz olan üniversiteli öğrencilerimize Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’ un da katılımları ile aşure ikramında bulunduk. Öğrencilerimiz ile Üniversite alanında bulunan üniversite çalışanlarına ve vatandaşlarımıza 5 ayrı noktada 5.000 kişilik aşure ikramında bulunuldu.” dedi.

Öğrencilere ve vatandaşlara bizzat kepçe ile aşure ikramında bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikgazi Belediyesi’nin aşuresinin meşhur olduğunu, bol malzemeli ve çeşitliliğinin yanında özellikle karışımdaki oran ve pişirme formülü ile ayrı bir ağız tadı ve güzelliği bulunduğunu söyledi.

Keleştemur, bu tür bir sosyal etkinliği ve toplumda paylaşma güzelliğimizi sunan Belediye Başkanlığına teşekkür ederek, afiyet olsun temennisinde bulundu.