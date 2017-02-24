ERÜ’de Hocalı Soykırımı Anma Etkinliği Düzenlendi

ERÜ Öğrenci Konseyi ile ERÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe;Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade,Vali Yardımcı Baha Başçelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Dünya Azerbaycanlıları Medeniyet Merkezi Başkan Yardımcısı Rasim Mammadovile çok sayıda davetli katıldı.



ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz’in açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hava Selçuk’un yaptığı, konferansa geçildi.



Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, konferansta yaptığı konuşmada, Hocalı’da Ermenilerin gerçekleştirdiği soykırımın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.



Azerbaycan Milletvekili Mirzezade, “Ermeniler, Hocalı ’da 20. yüzyılın en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirdi. O dönem Azerbaycan yeni bağımsızlığını ilan etmişti. Azerbaycan’ın silahlı kuvvetleri yoktu, askerlerimiz yoktu. Ama Ermeniler, Rusların tanklarıyla hücuma geçtiler. Kadınları, çocukları acımadan katlettiler. Kimsenin kaçmasına fırsat vermeden, bir gece içerisinde 600’den fazla Azerbaycanlıyı öldürdüler. Ermenistan için, Azerbaycanlıdan, Türk’ten büyük düşman yoktu. Neticede bu katliam tarihe kara bir leke olarak geçti” dedi.







Konuşmasında iki kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluğa dikkat çeken Mirzezade, “Türkiye hükümeti ve sizler bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Biz sizlerle dost değil kardeşiz. Sizlerle bir olmaktan, beraber olmaktan mutluyuz ve her zaman yanımızda olduğunuzun farkındayız. Yaşasın Azerbaycan sevdalısı Türkiye Cumhuriyeti. Bizim gücümüz birliktendir. Bizim gücümüz tarihimizi iyi bilmektedir. Hem Türkiye, hem Azerbaycan, dostluğuyla, kardeşliğiyle bütün dünyaya örnektir.Bir daha böyle katliamlara maruz kalmamak için bizler zayıf yönlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Devletimize, milletimize sahip çıkıyoruz. Bunun için millet olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Azerbaycan’ın ordusunu, dünyada en güçlü 50 ordunun içerisine getirmeyi başardık” diye konuştu.



Dünya Azerbaycanlıları Medeniyet Merkezi Başkan Yardımcısı Rasim Mammadovise, Hocalı'da yaşanılan olayların bir daha tekrarlanmaması için her yerdebu katliamı anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.







Dünya Azerbaycanlılar Medeniyet Merkezi Yurtdışı İlişkiler Şube Başkanı Necef Ganbarov ile Azerbaycanlı İşadamı Hacı Guliyev ise kısa birer konuşma yaparak, Türk halkına destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.



Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade ise, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’a Azerbaycan hükümetinin teşekkür belgesini takdim etti.