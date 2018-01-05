ERÜ’de kadro başvuruları sürüyor

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde büro, temizlik, güvenlik, yemek ve diğer hizmetlerde çalışan yaklaşık bin 300 hizmet alımı personeli, sürekli işçi kadrosuna geçmek için gerekli dilekçe ve ilgili evrakları, 2 Ocak’tan itibaren Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne teslim etmeye başladı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, 696 sayılı KHK’ya göre taşeron işçilerin başvurularını 11 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar aldıktan sonra, gerekli inceleme ve güvenlik soruşturmasının ardından sonuçları ilan edeceklerini bildirdi.

İHA

