Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ'de Kariyer Zirvesi Düzenledi

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) tarafından düzenlenen 'TÜTEV Kariyer Zirvesi'nde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''Teknik eleman sıkıntısı, Kayseri için öncelikli konular arasında yer alıyor'' dedi.

ERÜ'de Kariyer Zirvesi Düzenledi
Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen ve TÜTEV Kayseri Şubesi Başkanı Zekeriya Batur’un başkanlığında yürütülen zirveye, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı da katıldı.
Zirvede konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ana hedefi, teknik elemanların sosyal, kültürel ve teknik anlamda daha donanımlı hale gelmesi olan TÜTEV’in üniversitelerle işbirliği içinde düzenlediği kariyer günlerinin çok önem arz ettiğini belirterek, ''Teknik eleman sıkıntısı, sanayileşmede öncü şehirlerimizden olan Kayseri için öncelikli konular arasında yer alıyor'' dedi.
Zirveye iştirak eden katılımcılarla mesleki deneyimlerini de paylaşan Hiçyılmaz’a, TÜTEV Kayseri Şubesi Başkanı Batur tarafından, desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.