ERÜ'de Kariyer Zirvesi Düzenledi

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen ve TÜTEV Kayseri Şubesi Başkanı Zekeriya Batur’un başkanlığında yürütülen zirveye, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı da katıldı.

Zirvede konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ana hedefi, teknik elemanların sosyal, kültürel ve teknik anlamda daha donanımlı hale gelmesi olan TÜTEV’in üniversitelerle işbirliği içinde düzenlediği kariyer günlerinin çok önem arz ettiğini belirterek, ''Teknik eleman sıkıntısı, sanayileşmede öncü şehirlerimizden olan Kayseri için öncelikli konular arasında yer alıyor'' dedi.

Zirveye iştirak eden katılımcılarla mesleki deneyimlerini de paylaşan Hiçyılmaz’a, TÜTEV Kayseri Şubesi Başkanı Batur tarafından, desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.