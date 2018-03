ERÜ’de Türkiye- Afganistan Dostluk Gecesi düzenlendi

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Ukrayna ve Moldova Afganistan Büyükelçisi Sardar Mohammed Rahmanoghli, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Afganistan Hukuki ve Siyasi Araştırmalar Müessesi Başkanı Masoud Tarshtwal, AK Parti Kayseri Eski Milletvekili Yaşar Karayel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Afganistan Parwan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayed Mobin Hashimi, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Afgan öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun uzun zamanlara dayandığını kaydetti.

Rektör Güven, “Türkiye-Afganistan arasındaki dostluk çok köklü. Dostluk demeyelim aslında kardeşlik. Bu kardeşliğimiz çok köklü bir geçmişe sahip. İki devletin hiçbir zaman birbiriyle bir sorunu olmamış. Her zaman kardeşlik ilişkileri içeresinde olmuşlar. Hangisi zor durumda kaldıysa bir diğeri her zaman ona yardım etmiş. Tabi ki zor günler yaşadı Afganistan. Son 30 yılı karışıklık ve savaşla geçti. Biraz önce Sayın Büyükelçimiz, ‘bir taraftan savaşırken, bir taraftan yaşamayı öğrendik’ dedi. İnşallah kısa zamanda o karışıklıklar biter ve Afganistan huzura kavuşur. Çünkü Afganistan’ın huzura kavuşması bizimde huzura kavuşmamız anlamına gelir. Türkiye bu anlamda da büyük bir görev üstleniyor. Mazlum milletlere sahip çıkma ve önderlik yapma veya onların sıkıntılarını giderme anlamında da büyük çabalar sarf ediyor. Türkiye’nin çeşitli kurumları, çeşitli ülkelerde bu hizmetleri çok güzel yürütüyor. Buradaki öğrencilerimizin birçoğu da belki bu kurumlar sayesinde eğitimlerine devam ediyorlar. Tabi ki amacımız burada dost ve kardeş bir ülkenin öğrencilerine iyi bir eğitim verip, onların kendi ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlamalarına çalışmaktır. Bu anlamda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ben 13 yıldır idarecilik yapan birisi olarak biliyorum ki! Erciyes Üniversitesi gibi diğer üniversitelerde öyle olduğunu düşünüyorum. Yabancı öğrenci alırken de Afganistanlı öğrencilere de ayrı bir sayfa açıyorlar. Onlara özel bir önem veriyorlar. Onlarda inşallah yüzümüzü kara çıkarmıyor. Bizim gönül elçilerimiz olarak, ülkelerinde ileriki yıllarda Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde yer alacaklar” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel de yurt dışında eğitim gören biri olarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Karayel, “Bulunduğunuz ülkenin dilini yani Türkçeyi çok iyi derece öğrenmek zorundasınız. Ülkenizde sizden beklenen öncelikle iyi bir eğitim almanızdır. Türkçeyi son derece iyi bir şekilde öğrenmeniz lazım. Çünkü bu fırsat hayatınızda bir daha elinize geçmeyecek. Bunun yanında eğer bilmiyorsanız ikinci bir yabancı dil olarak mutlaka İngilizce veya başka bir dili bu süreç içerisinde öğrenmeniz lazım. Bu benim her zaman yaptığım tavsiyelerden birisidir. Boş vaktin kıymeti elden gittiği zaman anlaşılıyor. Bunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Afganlılar olarak sadece Afganlı arkadaşlarınızla bir arada olmayın. Mutlaka Türk arkadaşlar edinin. Diğer milletlerden de arkadaş edinmeye özen gösterin. Çünkü bu çok önemli bir imkân” diye konuştu.

Ukrayna ve Moldova Afganistan Büyükelçisi Sardar Mohammed Rahmanoghli ise konuşmasında Afganistan ve Türkiye arasındaki kardeşliğinin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Büyükelçi Rahmanoghli, “Afganistan ve Türkiye’nin kardeşliği tarihe dayanan bir meseledir. Sizlerde biliyorsunuz ki, 2001 yılından bu yana NATO kapsamında Türkiye’nin de askeri Afganistan’da, Afgan halkına hizmet vermek için orada bulunuyorlar. Allah’a şükürler olsun bugüne kadar cephede bir Türk askerinin dahi burnu kanamamıştır. Bizim Türkiye dostluğumuz böyle tarihi bir bağa dayanıyor. Bizlerde bunun kıymetini bilmemiz lazım.”

Konuşmaların ardından etkinlik Afganlı öğrencilerin şiir okuması, şarkı söylemesi ve yöresel dans gösterileri ile devam etti.