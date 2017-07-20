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Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 5 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 5 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fahrettin Durmaz'ın kullandığı 33 BHC 34 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye karayolu Yurtbaşı köyü mevkisinde, Şerafettin Demir idaresindeki 34 NMZ 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Durmaz ve Demir ile aracındaki Fahrettin Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti. Cesetler, AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevzat Durmaz ise kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Gülhayat (27), Yusuf (9), Eylül (7), Ahmet (5) ve Güllüzar Durmaz, aynı hastanede tedavi altına alındı. Eylül Durmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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