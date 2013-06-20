Eseryurt Sosyal Tesisinin Temeli Atıldı

Temel atma törenine Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ahmet Hasyüncü, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Esenyurt Mahallesi, Hangar caddesi üzerinde büyük ölçekli ve çok amaçlı bir park ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. Bu park içerisinde ise toplam kapalı alanı bulunan sosyal ve spor tesis inşa edilecektir. Esenyurt mahallesi özelikle 2000’li yıllardan itibaren çok katlı bina yapımında büyük bir değişim göstermiş ve alan olarak da Becen Mahallesine dayanmıştır. Hem alan hem de çok katlı binaların artması ile mevcut nüfusta artış olmuştur. Bu nüfusa istinaden pazaryeri, çocuk parkları, semt parkları inşa ettik. Bugün ise büyük ölçekli bir park ile bu park içerisine yapılacak olan sosyal ve spor tesisimizin temelini atıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde sosyal tesisin temeli atıldı.