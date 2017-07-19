Osmaniye Demirspor Yıldız Kız takımı, Türkiye şampiyonası maçları oynamak için Kayseri'ye geldi. Antrenör Soner Tüver’in başında bulunduğu takım Argıncık Stadı'nda Hatay Tavla Gençlikspor maçı için hazırlanırken, tribündeki misafirler büyük bir sürprize imza attı. Soner Tüver’in öğretmen eşi Hilal Tüver 12 yaşındaki kızı Yağmur ve 7 aylık kızı Selin ile birlikte maçı izlemek için Osmaniye’den 310 kilometre yol kat ederek bu maçı izlemeye geldi. Soner Tüver, tel örgüler kenarında bir süre ailesi ile hasret giderdi. Hilal Tüver, ''Eşime ve takımdaki kızlarımıza destek vermek için geldik. Yağmur hem babasına hemde takımdaki ablalarına destek olurken, Selin ise şimdiden sahalara ısınmaya başladı'' dedi.
Eşine destek vermek için 310 kilometre yol geldi
Kayseri'de oynanan Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası maçlarında yer alan Osmaniye Demirspor'un Antrenörü Soner Tüver, ailesinin yaptığı sürpriz ile duygulu anlar yaşadı. Genç antrenörün eşi Hilal Tüver iki çocuğu ile birlikte 310 kilometre yol kat ederek Kayseri'ye geldi ve eşinin maçını izledi.
19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:43
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