Yaklaşık bir yıldır evli olan ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 10 aydır ayrı yaşadıkları öğrenilen F.A. (25) ve P.A. (20), boşanma davalarının görüleceği Pınarbaşı Adliyesi'ne geldi. İddiaya göre duruşma öncesi çıkan tartışmada, F.A. eşini adliye koridorunda karnından bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan P.A. yapılan ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, F.A.’nın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
Eşini Adliyede Bıçakladı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde boşanma davası için adliyeye gelen şahıs, bir yıllık eşini bıçakla yaraladı.
01 Şubat 2013 Cuma 11:25
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