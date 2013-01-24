Eşinin Bıçakladığı Adam Hastanede Öldü

Alınan bilgilere göre, geçen Pazartesi günü Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki evde meydana gelen olayda, 5 çocuk annesi Mensure D. (64) tartıştığı 40 yıllık eşi Abdullah D'yi (68) mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Abdullah D. önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdullah D'nin dün gece hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve “eşinin dırdırından bıktığını ve bu nedenle bıçakladığını” söyleyen Mensure D., tutuklanarak cezaevine konuldu. (iha)

