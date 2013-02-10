Eski Enişte Dehşet Saçtı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Doğu Sanayi içinde yaşanan olayda E.B. ve T.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından T.S., kayınbiraderi E.B.'yi göğsünden bıçakladı. Olayın ardından bıçaklanan E.B., ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralı tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

E.B.'yi yaralayan T.S.'nin ise polise teslim olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

