Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski rektörünün fotoğrafının bulunduğu bir vekaletname ile hesaptan 1 milyon TL çekmek isteyen M.A.Ö., işlem yapmak isterken İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede zanlının Ankara 10. Noter’den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski Rektörü F.T.’den habersiz olarak adına vekaletname çıkardığı belirlendi. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda ise D.G. ismine düzenlenmiş sahte bir kimlik ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildi. (iha)
Eski Rektörün 1 Milyon TL'sini Çalacakken Yakalandı
Kayseri’de, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski rektörünün fotoğrafının bulunduğu sahte vekaletname ile hesabından 1 milyon TL çekmek isteyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
25 Temmuz 2013 Perşembe 14:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.