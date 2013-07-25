Eski Rektörün 1 Milyon TL'sini Çalacakken Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski rektörünün fotoğrafının bulunduğu bir vekaletname ile hesaptan 1 milyon TL çekmek isteyen M.A.Ö., işlem yapmak isterken İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede zanlının Ankara 10. Noter’den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski Rektörü F.T.’den habersiz olarak adına vekaletname çıkardığı belirlendi. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda ise D.G. ismine düzenlenmiş sahte bir kimlik ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildi. (iha)

