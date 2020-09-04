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Esnaf Toki'ye Yeşil Alan Müjdesi

Melikgazi Belediyesi, ilçeye yeni park ve rekreasyon alanı kazandırmak üzere çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde her mahalleye yapılacak olan parklar, Kayseri'nin yeni cazibe merkezleri olacak.

Esnaf Toki'ye Yeşil Alan Müjdesi

Melikgazi Belediyesi, ilçeye yeni park ve rekreasyon alanı kazandırmak üzere çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde her mahalleye yapılacak olan parklar, Kayseri'nin yeni cazibe merkezleri olacak.

Melikgazi’ye yeni bir yeşil ve rekreasyon alanı kazandırmak adına yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Arazi çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugünde Esnaf TOKİ’deyiz. Burada 3 kilometrelik bir dere var. Bu alanı güzel bir yere çevirmek için çalışma yapıyoruz. Burada nitelikli ağaçlandırılmış, bisiklet ve yürüyüş yolları olan bir projeyi burası için hazırladık. Ihlamur ve çınar ağaçları ile yolumuzu yemyeşil bir yol haline getireceğiz. Çimlendirme ve kamelyaları ile birlikte burası bir mesire alanı gibi olacak. Şuanda alt yapı çalışmalarına başladık. Yakında asfalt, kaldırım, bisiklet yolu ve kamelyalarıyla burası cennet gibi bir yere dönüşecek. Şehir merkezinden bile insanlar bisiklet sürmeye gelecekler.  Bu park Esnaf TOKİ ve çevredeki mahalle sakinleri için eşsiz bir dinlenme alanı olacak. Parkta, dere boyunca her iki yönde koşu ve bisiklet yolu, kanal üstü köprüler, spor aletleri, oturma grupları, çocuk oyun grupları, kamelyalar ve yeşil alanlar yer alıyor. Atıl duran boş alan, o kötü görünümünden kurtarılıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak.” dedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse ise, “Mustafa Başkanımıza ve Melikgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu dere yıllardır bakımsız ve çöplük içerisindeydi. Allah razı olsun. Onun sayesinde burası canlanacak.” diye konuştu.

Kurumsal

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