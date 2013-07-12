Esnaf Yüzde 5 İstedi, Kocasinan Üzmedi

Kocasinan Belediyesi’nin çeşitli mahallelerdeki dükkanlarının kira artış ihalelerini Encümen huzurunda yaptıklarını belirten Başkan Bekir Yıldız, esnafın 'yüzde 5 olsa esnaf çok memnun olur' teklifini geri çevirmeyip esnafı üzmeden istedikleri oranda artış gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Başkan Bekir Yıldız, yıllık kira yenileme ve artış dönemleri gelen Yenişehir, Kocasinan, Gevher Nesibe, Şeker, İstasyon, Mahzemin, Kayabaşı ve Erkilet'teki 25 işyeri, büfe, sosyal tesis, eczane, arsa, fırın ihalesini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Esnafımız yüzde 5 artış yaparsanız memnun oluruz, dedi. Biz de esnafımızı üzmeden muhammen bedellerden esnafın istediği yüzde 5 oranında artış yaptık. Artış oranından memnun olan esnafımız bize dua ederek kafası rahat işyerine döndü. Belediye olarak bizim amacımız esnafın işini, ticaretini bozmadan, mağdur etmeden destek olmak, belediyemize de gelir sağlamaktır. Esnafın para kazanması, işini yürütmesi ve çevresine hizmet etmesi bizim hedefimizdir. Esnaf siteleri bu isteğimizin canlı örnekleridir” dedi.

Kocasinan Belediyesi'nden işyeri kiralayan ya da artış yaptıran esnaf da 'Allah razı olsun, Başkan Bekir Yıldız bizi, bizden çok düşünüyor' şeklinde konuştu.