“Esnafa kredi desteğinden biz de yararlanmalıyız”

22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Diş Hekimleri Odası tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, ağız ve diş hastalıklarının birçok hastalığın gelişmesinde rol oynadığını ifade ederek, tedavideki gecikmenin genel sağlığın bozulmasına ve sağlığa ayrılan bütçenin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Maraş, “Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde sıkça görülen sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız ve diş hastalıklarının şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, büyüme ve gelişme geriliği gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığı kanıtlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmeleri, hastalığın açığa çıktığında ise hızlıca tedavi edilmeleri gerekir. Ne yazık ki diş hekimine gitme sıklığı oldukça düşüktür. Kronik ve yıkıcı özellikte olan ağız ve diş sorunlarında tedavi genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşmektedir. Tedavideki gecikme ağız ve diş sağlığı ile genel sağlığı bozarken sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına yol açmaktadır” diye konuştu.

Diş hekimlerinin sorunlarına da değinen Başkan Maraş, “İşsiz diş hekimleri yaratılmaması için diş hekimliği fakültelerinin kontenjanlarının zamana yayılarak 2018 yılından itibaren hızla azaltılması gerekmektedir. Hükumetimize sesleniyorum; 2017 yılında 450 bin esnaf işletmesini ayakta tutsun diye esnaf kredisi kullanıyor, diş hekimleri ve doktorlar esnaf sayılmadıkları için bu krediden faydalanamıyorlar. İş yeri satın alma ve araç kredilerinin diş hekimleri ve doktorları da içine alacak şekilde düzenlenmesini yetkililerden bekliyoruz. Sağlıkta şiddette düzenleme yapılması ve şiddetin önlenmesi de önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

İHA







