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Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocakları'ndan

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından, “Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocaklarından” etkinliği çerçevesinde sabah namazının ardından çarşı esnafına Bereket Duası ve 1 TL dağıtıldı.

Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocakları'ndan
Cami Kebir’de kılınan sabah namazının ardından; 27 Mayıs, Hunat ve Cami Kebir esnafına önceden hazırlanan zarflar içinde bulunan Bereket Duası ve siftah parası olarak 1 TL dağıtılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak “ İl Başkanlığımızca milletimize fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda da bugün sabah namazının ardından çarşı esnafına hayırlı ve bol kazançları olması maksadıyla Bereket Duası ve 1 TL’lik siftah parası dağıtımı gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bu tip faaliyetlerimize hız vereceğiz. Tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar dilerim” dedi.
 
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