Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocakları'ndan

Cami Kebir’de kılınan sabah namazının ardından; 27 Mayıs, Hunat ve Cami Kebir esnafına önceden hazırlanan zarflar içinde bulunan Bereket Duası ve siftah parası olarak 1 TL dağıtılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak “ İl Başkanlığımızca milletimize fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda da bugün sabah namazının ardından çarşı esnafına hayırlı ve bol kazançları olması maksadıyla Bereket Duası ve 1 TL’lik siftah parası dağıtımı gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bu tip faaliyetlerimize hız vereceğiz. Tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar dilerim” dedi.

