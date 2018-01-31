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Esnaftan Afrin Operasyonu’na anlamlı destek

Merkezi Kayseri’de olan ve Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde hizmet veren çay evi, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Afrin Zeytin Dalı Operasyonu’na ‘Dualarımızdasınız’ yazılı dev pankart ile destek verdi. Çay evinde şehit yakınları, askerler ve polislere ücretsiz hizmet veriliyor.

Esnaftan Afrin Operasyonu’na anlamlı destek
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak’ta faaliyet gösteren Real Şirketler Grubu’na ait Karadeniz Çay Evleri’nin İşletme Müdürü Şeref Ünal, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Afrin Zeytin Dalı Operasyonu’na destek verdiklerini belirterek, ‘Dualarımızdasınız’ yazılı dev pankartı Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde işletmelerine astıklarını söyledi.

Askerin ve devletin yanında olduklarını ifade eden İşletme Müdürü Şeref Ünal, “Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakarlığa hazırız. Her zaman malımızla, canımızla, her şeyimizle askerimizin ve devletimizin yanındayız. Tarihi zaferlerle dolu olan Türk ordumuzun sınırlarımızda bulunan terör örgütlerine ve destekçilerine yönelik olarak ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bekası için yaptığı Afrin Zeyin Dalı Operasyonu'nda Mehmetçiğimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlerimizledir” diye konuştu.

Ünal bu kapsamda kendilerinin de Kayseri, Aksaray, Konya ve Kırşehir’de bulunan işletmelerinde şehit yakınları, askerler ve polislere ücretsiz hizmet verildiğini ifade etti.
İHA
 
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