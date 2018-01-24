Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ESNAFTAN MEHMETÇİK’E DESTEK

Kapalı Çarşı ve yeraltı çarşısı esnafı dükkanlarına astıkları bayraklarla Afrin’ de devam eden operasyonda Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterdiler.

ESNAFTAN MEHMETÇİK’E DESTEK
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı operasyona her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Kentimizde duyarlı esnaflarda  işyerlerine astıkları bayraklarla askerlerimize moral veriyorlar.


Kapalı Çarşı esnaflarından  Balgüneş tuhafiyesinin sahibi Hacı Soyak,  Afrin operasyonunun, yapılması gereken bir şey olduğunu belirtti.
Soyak, aksi takdirde PKK, YPG, DAEŞ’ in orada türemeye devam edeceğini belirterek, “Askerimizin  Allah’ın izniyle  zafer ile ülkemize sağ salim dönmelerini bekliyoruz.” dedi.
Bir süre önce de Yer altı çarşısında belirli saatlerde mehter marşı çalınmaya başlanmıştı.




Haber: Osman Gazi Gün / M. Furkan Şahin
 

türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.