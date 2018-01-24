ESNAFTAN MEHMETÇİK’E DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı operasyona her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Kentimizde duyarlı esnaflarda işyerlerine astıkları bayraklarla askerlerimize moral veriyorlar.Kapalı Çarşı esnaflarından Balgüneş tuhafiyesinin sahibi Hacı Soyak, Afrin operasyonunun, yapılması gereken bir şey olduğunu belirtti.Soyak, aksi takdirde PKK, YPG, DAEŞ’ in orada türemeye devam edeceğini belirterek, “Askerimizin Allah’ın izniyle zafer ile ülkemize sağ salim dönmelerini bekliyoruz.” dedi.Bir süre önce de Yer altı çarşısında belirli saatlerde mehter marşı çalınmaya başlanmıştı.

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