Etiyopyalı Gırma Müslüman oldu

Eşi vasıtası ile bir önceki dini olan Hristiyanlığı bırakarak Müslüman olma isteğiyle Kayseri İl Müftülüğüne müracaat eden Redeat Gırma, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu’nun Kuran okuması ile başlayan tören, İl Müftüsü Şahin Güven’in Redeat Gırma’ya İslam dini hakkında bilgi vermesi ile devam etti. Tören sonunda Güven, Gırma’ya İngilizce Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını anlatan bir kitap hediye etti.
“Teşvik edici bir durum”
İhtida merasimlerinin duyurulmasının teşvik edici olduğunu belirten Güven, “iki yıllık görevim içerisinde 15’i geçen ihtida merasimi gerçekleştirdik. Bu merasimlerin bir kısmını aileler istemediği için basın mensupları ile paylaşmıyoruz. Ama biz böyle güzel bir olayın basına yansımasından memnun oluyoruz. Teşvik edici bir durum oluyor.” dedi.
Haber: Tuba Köksal
İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu’nun Kuran okuması ile başlayan tören, İl Müftüsü Şahin Güven’in Redeat Gırma’ya İslam dini hakkında bilgi vermesi ile devam etti. Tören sonunda Güven, Gırma’ya İngilizce Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını anlatan bir kitap hediye etti.
“Teşvik edici bir durum”
İhtida merasimlerinin duyurulmasının teşvik edici olduğunu belirten Güven, “iki yıllık görevim içerisinde 15’i geçen ihtida merasimi gerçekleştirdik. Bu merasimlerin bir kısmını aileler istemediği için basın mensupları ile paylaşmıyoruz. Ama biz böyle güzel bir olayın basına yansımasından memnun oluyoruz. Teşvik edici bir durum oluyor.” dedi.
Haber: Tuba Köksal