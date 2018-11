Etkili ve Akıcı İngilizce Eğitiminde En Doğru Tercih Beşiktaş İngilizce Kursları

Türk Amerikan Derneği 1951 yılında önemli kişiler tarafından kurulmuştur. Her geçen gün yabancı dil eğitimlerinde adını duyurmayı başarmıştır. Profesyonel eğitim kadrosuna sahiptir ve İngilizce eğitimlerinde öğrencilerine yönelik çalışmalar yapmaktadır. İngilizce eğitimlerinde öğrenci odaklı eğitim methodu ile kısa sürede akıcı, hızlı, anlaşılır ve etkili bir İngilizce konuşulmasını sağlamaktadır.



Bakırköy İngilizce Kursları eğitim kalitesini en üst düzeye çıkarmayı ve öğrencilerine yurtdışı deneyimi yaşarmışcasına eğitim vermektedir. İngilizce eğitimlerinde ağırlıklı olarak İngilizce konuşmayı sağlamaktadır. Bu sayede kursiyerler sürekli İngilizce konuşma fırsatı bulacaktır.





Öğrencilerin eğitimlerinin daha verimli geçmesi için her seviyedeki öğrencilere ücretsiz olarak özel ders imkanı sağlanmaktadır. Bu şekilde herhangi bir sebepten dolayı eğitimine katılamayan öğrenciler, kaçırmış oldukları konuları ya da anlamadığı konuları birebir özel ders olarak alabilmektedir.





İngilizce eğitimlerinde öğrencilerin verimli bir şekilde eğitim alabilmeleri için ücretsiz olarak özel dersler verilmektedir. Bu sayede herhangi bir nedenden dolayı İngilizce eğitimlerine katılamayan öğrenciler kaçırmış olduğu eğitimi ya da anlamadığı konuları birebir özel ders olarak alabilir.





Türk Amerikan Derneği Bakırköy İngilizce Kursu eğitmenlerinden Tuğçe Omary görev aldığı kurumla ilgili şunlara değinmiştir: “ Bu kurumda eğitim vermeye başlamadan önce birçok yazılı ve sözlü mülakatlara katıldım. Eğitim verebilecek nitelikte ve İngilizce eğitiminde profesyonel olduğum için seçilen öğretmenlerden biriyim. Burada öğrencilerimizle her anı dolu dolu yaşıyoruz. Onlara İngilizce eğitimlerini eğlenceli hale getiriyoruz. Sürekli olarak aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktiviteler ile öğrencilerimiz bizlerle İngilizce konuşmaya çalışıyor. Eğlenirken öğrendikleri İngilizce ile onlar konuşurken, bizlerde gelişimleri konusunda analizler yapıyoruz. Hep pratik yapıyor hem de değerlendiriyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin en iyi yerlere gelmesini sağlıyoruz. İngilizce ezbere dayalı olmayan bir dildir ve kuralları vardır. Kurallarını öğrenen öğrencilerimiz istedikleri seviyeye gelmek için İngilizce kelimeler ezberlemelidir ki İngilizce cümle kurabilsinler. Özel ders avantajı ile de öğrencilerimiz anlamadığı konuları ya da kaçırmış olduğu dersleri telafi edebilmektedir. Beşiktaş İngilizce Kursları İngilizce eğitiminde en doğru seçimdir.”