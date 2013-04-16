Ev Kadınlarına Tekstil Eğitimi

Kadınlara yönelik olarak hazırlanan e-learning (uzaktan eğitim) programı uygulamalı mesleki eğitimde ilk defa bu proje ile test edilecek.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü olarak Hayat Boyu Öğrenme (LLP) programlarından Yenilik Transferi alt faaliyeti kapsamında 2011 Yılı teklif çağrısı döneminde sunulan e-step "Evden işyerine Bir Adım" projesi desteklenmeye değer bulundu. Yenilik transferi projeleri Hayat Boyu Öğrenme programlarının en prestijli projeleri olarak kabul ediliyor. e-Step Projesi 318.000,00 Avroluk bütçesi ile başvuran 125 proje arasından başarılı bulunan 21 Proje içinde herhangi bir değişiklik yapılmadan kabul edilen 2 projeden biri oldu.

Projenin amacı şu şekilde açıklandı:

“Ülkede kadın istihdamının önündeki en büyük engelin ( TÜİK verilerine göre ) çocuk bakmak olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik ihtiyacı olduğu halde çalışmak için evinden çıkamayan kadınların, evlerinden aile bütçesine katkıda bulunacakları, sürekliliği olan iş edinmelerini sağlayacak bir süreç tasarlanmıştır. Hedef sektörümüz olan Ev Tekstili sektörünün el işçiliği alanında kalifiye elaman ihtiyacını karşılamak üzere internet ortamında uzaktan uygulamalı eğitim ( e-öğrenme) yöntemi ile verilmek üzere bir mesleki eğitim paketi hazırlanmıştır. Hedef kitlemiz olan çalışmak için evinden çıkamayan kadınlar içinden belirlenecek pilot grubun bu eğitimleri alması sağlanacaktır. Eğitimini başarı ile tamamlayan pilot grup (sektöre çalışabilir yeterliliktedir) sertifikalarını alacaktır. Böylece Ev Tekstili sektörü için kalifiye el işçiliği portalının ilk grubu ortaya çıkmış olacak ve bu alanda kalifiye işçilik talep eden üretici için kayıt altına alınan bir grup oluşacaktır.”

Eğitim almak isteyen bayanların www.e-step.info web sitesinden yada Kayseri Olgunlaşma Enstitüsüne gelerek başvuru formu doldurulmaları gerektiği bildirildi. Başvuru için son günün 30 Nisan 2013 olduğu açıklandı.