İş çıkışı asgari ücretli çalıştığı iş yerinden bisikletle ayrılan 53 yaşındaki Gürsel Başer seyir halindeyken cüzdanını düşürdü. Eve geldiğinde cüzdanını düşürdüğünü fark eden Başer, tüm aramalarına rağmen cüzdanını bulamadı. Başer, “İş yerimden çıkıp evime gidiyordum. Evime geldiğimde cebimde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Eve geldiğim yolları aradım ama cüzdanımı bulamadım. Cüzdanımın içerisinde bin 500 TL param vardı. Ayrıca maaş kartım, kredi kartım, ehliyetim ve nüfus cüzdanım bulunuyordu. Cüzdanımda bulunan parayla ev kiramı ödeyip çamaşır makinesi alacaktım. Allah rızası için cüzdanımı bulan kişi haber versin. Ben asgari ücretle çalışan bir vatandaşım. Lütfen cüzdanımı bulan kişi 0545 311 43 09 nolu numarayı arasın” diye konuştu. (İHA)
Ev Kirasını Ödeyip, Çamaşır Makinası Alacaktı
Kayseri’de, asgari ücret ile çalışan Gürsel Başer, ev kirasını ödemek ve çamaşır makinesi almak için yanında bulundurduğu bin 500 TL para ile cüzdanını düşürdü.
11 Nisan 2013 Perşembe 12:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Temenni ederim 5 yıl önce
İnşşalah cüzdan yüzde 90 biri tarafından bulunmuştur. Bu haberi okur/dinlerde vicdana gelir de verir...
SEVGİLİ ARKADAŞLAR CÜZDANA PARA KOYMAYIN EN AZINDAN KARTLARINIZ GERİ GELEBİLİR PARA OLMADIĞI ZAMAN İÇİNDE 20 TL OLSUN O CÜZDAN GELMEZ Kİ BU VATANDAŞIN Kİ DÜŞÜRME DEĞİL ÇEKTİRMİŞ BELLİKİ. YAZIK OLMUŞ ŞEREFSİZİM OLSA ÇAĞIRIR 2000 LİRA VERİDİM ADAM ZATEN ZAR ZOR GEÇİNİYOR YAZIK DEĞİLMİ HANİ O YEDİĞİ ÜZÜMÜN DALINA PARA ASAN ATANIN ECDADI İDİK NE OLDU BİZE