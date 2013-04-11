Ev Kirasını Ödeyip, Çamaşır Makinası Alacaktı

İş çıkışı asgari ücretli çalıştığı iş yerinden bisikletle ayrılan 53 yaşındaki Gürsel Başer seyir halindeyken cüzdanını düşürdü. Eve geldiğinde cüzdanını düşürdüğünü fark eden Başer, tüm aramalarına rağmen cüzdanını bulamadı. Başer, “İş yerimden çıkıp evime gidiyordum. Evime geldiğimde cebimde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Eve geldiğim yolları aradım ama cüzdanımı bulamadım. Cüzdanımın içerisinde bin 500 TL param vardı. Ayrıca maaş kartım, kredi kartım, ehliyetim ve nüfus cüzdanım bulunuyordu. Cüzdanımda bulunan parayla ev kiramı ödeyip çamaşır makinesi alacaktım. Allah rızası için cüzdanımı bulan kişi haber versin. Ben asgari ücretle çalışan bir vatandaşım. Lütfen cüzdanımı bulan kişi 0545 311 43 09 nolu numarayı arasın” diye konuştu. (İHA)

