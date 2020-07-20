'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı oldu Oğlu askere gittikten sonra eşinin yanında tesisatçılığa başlayan 39 yaşındaki Behiye Doğan, "Bazı insanlar 'otur oturduğun yerde evinin hanımı ol' diyorlar ama ben yaptığım işi çok seviyorum ve eşime yardımcı oluyorum" dedi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:20