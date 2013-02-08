Evinin Yandığını Gören Adam Dayanamadı

Kocasinan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 33'üncü Sokak'ta bulunan bir apartmandaki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Televizyonun patlaması ile çıkan yangında, can kaybının yaşanmaması sevindirdi. Evinin yandığını gören ve kalp krizi geçiren Şakir Demir (74) ile fenalaşan eşi Fatma Demir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek büyümesini önledi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

