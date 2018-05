Eymen bebek sağlığına kavuştu 4 aylıkken geçirdiği ameliyatla kalbindeki 3 delik kapatılan ve kalp kapakçığı değişen down sendromlu Eymen bebek, İHA'nın haberi sonrası yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşurken, ailesi onu tekrar kucağına almanın ve oyun oynamanın mutluluğunu yaşıyor.

Gökhan ve Merve Varol çiftinin down sendromlu 1 buçuk yaşındaki bebekleri Eymen'in, 4 aylıkken İstanbul'da geçirdiği ameliyatla kalbindeki 3 delik kapandı ve kalp kapakçığı değişti. Geçirdiği zorlu operasyonun ardından hayata tutunmayı başaran Eymen bebek ve ailesi 8 ay önce memleketleri Kayseri'ye geldi. Baba Gökhan Varol, geçirdiği zor günleri İhlas Haber Ajansı'na anlatarak yardım istedi. Eymen’in acılı hikayesi haber olduktan sonra yetkililer ve çok sayıda vatandaş aileye ulaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Varol ailesi bir hayırseverin desteği ile konforlu bir eve yerleştirildi. Eymen bebek annesi Merve ile birlikte, yine hayırseverlerin desteğiyle tedavi için İstanbul'a gitti. Eymen bebek, İstanbul’daki yaklaşık 3 ay süren tedavisinin ardından memleketine geri döndü.

Tedavi sürecini anlatan Anne Merve Varol; “Ocak ayında Eymen’in tedavisi için İstanbul’a gitmiştik. Orada holter cihazına bağladılar. Bu zamana kadar 2 tane Synagis iğne vuruldu. Aynı zamanda onların sonuçlarını beklediler. Eğer onlar sonuç vermeseydi tekrar kalp ameliyatına alacaklardı. Çok şükür Eymen sağlığına kavuştu, bir sıkıntısı da kalmadı. Her şeyi çok güzel atlattık orada. Bu zamana kadar bize yardım edenlere çok teşekkür ederim, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

"Çok iyi yerlere geldi"

Baba Gökhan Varol da zamanında Eymen'e doktorların 'fazla yaşamaz' dediğini, kendisi ve eşinin psikolojik olarak çok kötü durumda olduklarını ancak vatandaşlar sayesinde çok iyi yerlere geldiklerini belirterek; “Bundan 3 ay önce Eymen’i bir acıyla uğurlamıştım. Ne olacak diye merak ediyordum, sabırla bekliyordum hep. Çok şükür tedavisi güzel anlamda sonuç verdi. Doktorlar bile, ‘normal insanların kalbinden daha iyi çalışıyor şuan’ demiş. Bu da bize mutluluk veriyor. Eymen burada yattığında acıyla geri kalkıyordu, şimdi bakıyorum hepsi düzelmiş. Gelişim olarak da yavaş yavaş yürümeye başladı. Synagis kalp iğnesi vuruluyor, son iki iğnesi kaldı. Allah razı olsun halkımız çok yardımcı oldu. Psikolojik olarak eşim de ben de iyi değildik, çok şükür düzeldik. Eymen’i tekrar kucağımıza aldık, bir babanın evladıyla yadırganması çok kötü bir şeydi. Allah kimsenin başına vermesin. Doktorlar ‘ölür, yaşamaz’ demişti, şu an çok şükür iyi yerlere geldi" ifadelerini kullandı.

İHA