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Ezanı Güzel Okuma Kursu

Pınarbaşı Müftülüğünde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin-kayyımlar için Ezanı güzel okuma kursu düzenlendi.

Ezanı Güzel Okuma Kursu
Pınarbaşı İlçe Müftülüğü tarafından Pınarbaşı İmam hatip lisesi konferans salonun da düzenlenen kursta konuşan İlçe Müftüsü Mustfa Açıkalın, “Cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli bir din hizmeti sunmak, ses-seda ve mana bütünlüğü içerisinde güzel okunmasını sağlamak amacıyla, Ezanı güzel okuma kursu düzenledik” dedi.
Kursa Pınarbaşı ilçe müftülüğün de görev yapan 15 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı.
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