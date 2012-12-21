Din görevlilerinin görev yaptıkları camilerde beş vakit ezanı ayrı makamlarda okumalarını sağlamak için "Ezanı Güzel Okuma Kursu” düzenlendi. Sadıklar Camii İmam Hatibi Ali Birinci tarafından verilen kursu ziyaret eden İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, “Yaptığımız din hizmetinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmalıyız. Görev yaptığımız yerlerde görevimizi güzel yapalım ve cemaatimizi iyi tanıyıp onların ihtiyaçlarına karşılık verelim. Bizler Allah-u Teâlâ’nın dinini en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan olmalıyız. Bulunduğumuz dönemde özellikle gençlerimizi kötü yollara çekmek istiyorlar. Bu nedenle kendimizi geliştirmeli ve çağın beklentilerine karşılık vermeliyiz” diye konuştu.
Ezanı Güzel Okuma Kursu
Kayseri İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik olarak ‘Ezanı Güzel Okuma Kursu’ düzenlendi.
21 Aralık 2012 Cuma 17:54
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