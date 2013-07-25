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Fabrikada Feci Ölüm

Kayseri’de bir fabrikada meydana gelen iş kazasında yaşanan olayda işçi hayatını kaybetti.

Fabrikada Feci Ölüm
Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesinde bulunan HES Kablo fabrikasında öğle saatlerinde meydana gelen olayda 46 yaşındaki D.K.’nın, makara makinesine düştüğü öğrenildi. Makinenin içine sıkışarak feci şekilde can veren D.K.’nın cesedinin yaklaşık 45 kakika süren çalışma sonrasında çıkarıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)
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erkan karakaya 5 yıl önce

asgari ücretle kalifiye eleman ara.işçi sağlığı ve güvenliğini hiçe say.olan garibana olur.allah rahmet eylesin.

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H.K 5 yıl önce

Allah rahmet eylesin...!!!

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j 5 yıl önce

Allah rahmet eylesin

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hes kadir kılıç 5 yıl önce

işte işçinin değri buraya kadar ne zamana kadar.ALLAH RAHMET EYLESİN.

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as 5 yıl önce

Allah Sabi r versin

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