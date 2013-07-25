Fabrikada Feci Ölüm

Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesinde bulunan HES Kablo fabrikasında öğle saatlerinde meydana gelen olayda 46 yaşındaki D.K.’nın, makara makinesine düştüğü öğrenildi. Makinenin içine sıkışarak feci şekilde can veren D.K.’nın cesedinin yaklaşık 45 kakika süren çalışma sonrasında çıkarıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)
asgari ücretle kalifiye eleman ara.işçi sağlığı ve güvenliğini hiçe say.olan garibana olur.allah rahmet eylesin.