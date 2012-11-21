Facebook Sayfası taziye mesajları ile doldu

Hafta başında Kayseri’nin Hacılar ilçesindeki evlerinin bahçesinde kendini ağaca asarak hayatına son veren 18 yaşındaki Fazlı Alan’ın ölümü, arkadaşlarını yasa boğdu. Arkadaşları, Fazlı Alan’ın, "Ben toprağa söz verdim" yazdığı sosyal paylaşım sitesindeki sayfasına, “Fazlı, seni şimdiden çok özledim. Hadi kalk, şaka de ne olur”, “Fazlı son noktayı koydun gittin, oldu mu? Virgül varken nokta koyup gitmek oldu mu? Mekanın cennet olsun kardeşim. Gerçekten o kadar üzüldüm ki anlatamam” yazarak üzüntülerini dile getirmeye çalıştı. (iha)

