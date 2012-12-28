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Facianın Eşiğinden Dönüldü

Kayseri’de kaygan yolda devrilen kamyonda bulunan tüpler yola saçılırken, kayan otomobil kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu.

Facianın Eşiğinden Dönüldü
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde sabah saatlerinde rampadan aşağı inen bir tüp kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte tüpler yola saçıldı.
Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, bir polis memuru da olası gaz sızıntısına karşı arkadaşlarını sigara içmemeleri konusunda uyardı.
Yola saçılan tüpler işçiler tarafından toplanmaya çalışılırken, rampadan aşağı inerken kayan bir otomobil herkesin yüreğini ağzına getirdi. Sürücünün fren yapmasına rağmen yolun buzlu olması nedeniyle kaymaya devam eden otomobil, devrilen kamyona ve tüplere çarpmaktan son anda kurtuldu.
Yaşanan bu tehlike sonrasında polis ekipleri rampanın başlangıcında da önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tüplerin devrilen kamyondan boşaltılması ve dağılan tüplerin toplanması sonrasında kamyon yol ortasından kaldırıldı. (iha)
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