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Fakıbaba Erciyes'e Hayran Kaldı

Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni gezerek yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Fakıbaba Erciyes'e Hayran Kaldı
Başkan Özhaseki'den Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesini dinleyen ve tesisleri gezen Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba, Erciyes'e yapılan yatırımlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Erciyes'in güzelliği karşısında oldukça etkilenen Fakıbaba, "Kayserililer bu proje ile gurur duyuyorlar ama ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten büyük bir mutluluk içerisindeyim çünkü buraya gelen turistler sadece Kayseri için gelmeyecekler, Türkiye için gelecekler ve Türkiye'yi tanıtacaklar. Müthiş bir vizyon. Ben Başkan Özhaseki'yi ve bütün emeği olanları yürükten kutluyorum" dedi.
Şehir hakkında da övgü dolu sözler söyleyen konuk belediye başkanı, "Şehir zaten mükemmel. Şimdi yine başkanımla birlikte şehri gezme fırsatı buldum. Kayseri Türkiye'nin en iyi, en temiz, en disiplinli en güzel şehirlerinden biri. Yeşiliyle, geniş caddeleriyle mükemmel bir şehir. Ben Kayseri halkını da kutluyorum. Kayserililerin şehri çok iyi sahiplendiğini gördüm" şeklinde konuştu.
Konuk belediye başkanı Fakıbaba, Erciyes gezisine gondol turu ile devam etti. Gondolda Başkan Özhaseki ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Fakıbaba, Erciyes'i gezme fırsatı bulduğu için çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.
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