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Farklı yenilgi Fenerli esnafa pahalıya patladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fenerbahçe taraftarı bir lokantacı, 4-1'lik Kayseri yenilgisi sonrasında iş yerinde 4 gün boyunca Kayseri mantısı ve fıstıklı helva hayrı yapacak.

Farklı yenilgi Fenerli esnafa pahalıya patladı
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan lokantacı Aykut Dürüst, geçtiğimiz aylarda Galatasaray-Fenerbahçe maçı için arkadaşıyla iddiaya girdiğini ve kazandığını, arkadaşının da atılan gol sayısı kadar gün lokantasında helva hayrı yaptığını ifade ederek aynı arkadaşı ile yine sarı kırmızı renklere sahip Kayseri maçı için de iddiaya girdiklerini ifade etti. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 4-1'lık yenilgisi sonrasında bu sefer iddiayı kaybettiğini ifade eden Dürüst, 4 gün boyunca iş yerinden vatandaşlara ücretsiz fıstıklı helva ve Kayseri mantısı ikramı yapmaya başladıklarını ifade etti.
Aykut Dürüst, "Arkadaşım Kayseri maçından önce telefon açtı. Kayseri'de bir sarı kırmızı takım. Ben bu takımı da tutuyorum, 'Tekrar helvasına iddiaya giriyoruz' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Ancak maalesef hezimete uğrayıp 4 tane yiyince yanına bir de Kayseri mantısı yaptım. Helva ile birlikte müşterilerimize 4 gün boyunca ikram edeceğiz" dedi.
İHA
 
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