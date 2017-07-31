Farklılıkları körüklüyen şeytana hizmet eder

Programa, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, TDV Eğitim Koordinatörleri Nevzat Yıldırım ve Muhammet Tetik ile öğrenciler katıldı.

Din görevlilerinin ve din gönüllülerinin içlerindeki çalışma ateşinin hiç sönmemesi gerektiğini ifade eden Müftü İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müslümana, kim ne yapabilir? Sürülmesi, hicrettir; hapsedilmesi, halvettir ve öldürülmesi de şehadettir Müslüman için. Önemli olan içimizdeki aşkın hiç bitmeden devam etmesi ve ateşin de hiç sönmeden yanmasıdır. Memleketimiz, zor günlerden geçiyor biliyorsunuz.

Diyarbakır ve bölge illerindeki örneklerden yola çıkarak baktığımızda Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Arap’a düşman eden unsurları görüyoruz. İzlandalı, Finlandiyalı, Polanyalı ajanlar var bölgede. Dış güçlerin hesapları var Güneydoğu Anadolu bölgesinde.

Üç şey söylemek istiyorum: Birincisi, sizlere, bizlere sunulan bu kadar imkânın kıymetini bilmeliyiz. İkincisi, haddimizi bilmeliyiz. Uçlarda gezmemeliyiz; ortalarda olmalıyız. Üçüncü olarak da bu memleketin, bu ümmetin üzerinde oynanan oyunlar konusunda duyarlı olmalıyız. Birbirimizle uğraşacak kadar vaktimiz yoktur. Kim farklılıkları körüklüyorsa; Kürt-Türk, Alevi-Sünni, Doğulu-Batılı diye ayırmaya çalışıyorsa o şeytana hizmet ediyordur. Güzelliklerimizi etrafımıza yaymanın çabası içerisinde olmalıyız. Unutmayınız! Sizin elinizle bir insanın Allah’la, İslam’la tanışması, dünya ve dünyanın içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır, buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellam.

Cenab-ı Hak, sizleri önce muhafaza etsin, sonra da muvaffak eylesin. İmansız başarının bir kıymeti, anlamı yoktur. Zihninizi açık eylesin. Hafızanızı güçlü eylesin. Ölünceye kadar sizleri ve bizleri yoluna hadim eylesin.”

Müftü İşliyen’in konuşmasının ardından, kamp öğrencilerinden birinin imamlık yapmasıyla Yatsı namazı kılındı. Namaz sonrasında da toplu bir hatıra fotoğrafı çekinildi.

Kurum Haberi

