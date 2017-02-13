Twitter üzerinden Abdullah Gül'e eleştiride bulunan Tezcan'ın mesajları şöyle:
Aynı zamanda Fatih Tezcan'ın Twitter adresinden dün yaptığı paylaşım da gözlerden kaçmadı.
İşte o paylaşım:
Kayseri Gündem
FATiH TEZCAN ABDULLAH GÜL’Ü TEHDiT ETTi
Fatih Tezcan, Abdullah Gül’ün son Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Tezcan, Gül’ü tehdit ederek alenen “Kaşınmayın” dedi.
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:53
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