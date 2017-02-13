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FATiH TEZCAN ABDULLAH GÜL’Ü TEHDiT ETTi

Fatih Tezcan, Abdullah Gül’ün son Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Tezcan, Gül’ü tehdit ederek alenen “Kaşınmayın” dedi.

FATiH TEZCAN ABDULLAH GÜL’Ü TEHDiT ETTi


Twitter üzerinden Abdullah Gül'e eleştiride bulunan Tezcan'ın mesajları şöyle:




Aynı zamanda Fatih Tezcan'ın Twitter adresinden dün yaptığı paylaşım da gözlerden kaçmadı.
İşte o paylaşım:


Kayseri Gündem

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