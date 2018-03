Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın çınarlarını ağırladı

Her fırsatta Kocasinanlı aileleri ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, bu sefer misafir ağırladı. Yeni yapılan Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisinde Kocasinan’ın kadım büyüklerini ağırlayan Fatma Çolakbayrakdar, büyüklerin elini öptü, gönüllerini aldı.Yaşlılar ile Fatma Çolakbayrakdar’ın birbirlerine duydukları sevgi ve saygıdan kaynaklanansohbet, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Aşçılık-Pastacılık kursunda kursiyerlerin yapmış oldukları tatlı ve çeşitli yiyeceklerin ikram edildiği programda; kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesini bizzat Fatma Çolakbayrakdar yaptı ve misafirlerine ikram etti. Kadim büyüklerin hayır duasını alan Fatma Çolakbayrakdar, “Kıymetli büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Bu kapsamda eşim Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte büyüklerimizi her fırsatta ziyaret edip, istek ve taleplerini dinliyoruz. Amacımız; onların özel olduklarını hissettirmektir. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ın kadim büyükleri ise misafir edilmekten mutlu olduklarını belirterek, “Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a ve eşi Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz” dedi.



Program, hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.