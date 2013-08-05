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Fayton Turuna Büyük İlgi

Develi Belediyesi ve Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü'nün ortak projesi olan 'Fayton Turu'na Develi halkı büyük ilgi gösteriyor.

Fayton Turuna Büyük İlgi
Fayton turu deneyimini yaşayan vatandaşlar, fayton turu yapmanın çok keyifli olduğunu ve Develiye renk kattığını söylüyorlar. Faytona binmek için bazen faytonun önünde sıra oluşuyor. Özellikle çiftler ve çocuklar ile bayanlar yoğun ilgi gösteriyor.

Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, ''Develi halkı yavaş yavaş faytona alışıyor, ilgiden memnunuz. Fayton Develi'ye renk kattı. Bayramdan sonra 6 düğün için anlaştık ve faytonu gelin arabası yapacağız. İki de sünnet düğünü için anlaştık, inşaallah daha fazla olur. Develi'de bu nostaljiyi, bu kültürü başlatmak, özellikle binen vatandaşların mutlu olması, beğenmesi, eğlenmesi, beni daha da mutlu ediyor'' dedi.

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