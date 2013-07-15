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Fazilet Caddesi 2. Etabı Başladı

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 14 milyon harcanarak yeni bağlantı yolu olacak Fazilet Caddesi'nde ikinci etaba başladıklarını söyledi.

Fazilet Caddesi 2. Etabı Başladı
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Fazilet Sokağı Fazilet Caddesi haline getirecek şekilde kamulaştırma yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Fazilet Sokak'ta 18. maddeyi uyguladık. Yol için gerekli arsaları Kocasinan Belediyesi olarak aldık. 1,2 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Fazilet Caddesi için Sadece 10 milyon 500 bin lira istimlak karşılığı arsa kullandık” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Fazilet Sokağı Cadde haline getirebilmek için çok sayıda eski ev yıktıklarını hatırlatarak, “Fen İşleri Müdürlüğümüz 2012 yılında ilk etabı tamamladı. Şimdi 2. etaba başladı. Fazilet Caddesi, Argıncık Semtini Hoca Ahmet Yesevi ve Zümrüt Mahalleleriyle Mustafa Kemal Paşa ve Erkilet Bulvarı’na bağlıyor. Fazilet Caddesi de Argıncık Bölgesi’ni çevre bölgelere açmak için yaptığımız çalışmalardan biridir. Daha önce de Argıncık Semtini, Ihlamur Caddesi’nin 2. etabını 25 milyon lira harcamayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na bağlamıştık. Yine Argıncık'ta 16.Caddeyi 16 milyon liraya açmıştık. Argıncık 15. Cadde çalışmaları için de 8 milyon lira ayırmıştık. Şimdi Fazilet Caddesi’yle devam ediyoruz. 3 milyon liraya tamamlanacak Fazilet Caddesi çok pratik olacak, ulaşımı da oldukça kolaylaştıracak” şeklinde bilgiler verdi
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