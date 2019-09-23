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Festival havasında drift şampiyonası

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kayseri'de düzenlenen 2019 Apex MAsters Türkiye Drift Şampiyonasının üçüncü yarışı Kadir Has Stadyumu Otoparkında yapılan yarışlarla tamamlandı.

Festival havasında drift şampiyonası

İlimizde büyük bir ilgiyle karşılanan Drift yarışlarında yarışmacılar yaptıkları şovlarla izleyicilerin beğenilerini topladı. Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği yarışmalar festival havasında geçti.
Şampiyonayı yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici piste inip yarışmacılar ile tanışarak başarılar diledi.



Birbirinden heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışlarda; birinci Bplan Racing takımından İbrahim Yücebaş, ikinci Swapmasters takımından Doğukan Manço ve üçüncü ise bireysel yarışan Fahim Reza Keykhosravi oldu.
Yarışlar sonucunda dereceye giren Pilotlara kupaları düzenlenen tören ile takdim edildi.


 

İHA

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