Adana'da teftiş kurulunda 1. sınıf emniyet müdürü olarak calisirken ihraç edilen daha sonra Adana Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ/PDY üyesi olmaktan dolayı açılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Turgut Özkasap isimli firari şahsa Tem şubesi tarafından Kayseri'de operasyon gerçekleştirildi. Özkasap, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde mernis kayıt olmadan kiralamış olduğu evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı
FETÖ/PDY üyesi olmaktan dolayı açılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Turgut Özkasap Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakalandı.
23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:55
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