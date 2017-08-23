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FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmaktan dolayı açılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan 1. sınıf emniyet müdürü  Mehmet Turgut Özkasap  Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakalandı.

FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı
Adana'da teftiş kurulunda 1. sınıf emniyet müdürü olarak calisirken ihraç edilen daha sonra Adana Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ/PDY üyesi olmaktan dolayı açılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Turgut Özkasap isimli firari şahsa Tem şubesi tarafından Kayseri'de operasyon gerçekleştirildi. Özkasap, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde mernis kayıt olmadan kiralamış olduğu evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
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