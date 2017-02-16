FETÖ firarisi Yunus Serin kız öğrencilerle paravan arkasından konuşmuş

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar S.A, N.K, F.D ve F.P ile avukatları katıldı.



Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.



Kadın sanık N.K ifadesinde, Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden 2011'de mezun olduğunu söyledi.



Üniversite eğitimi boyunca cemaatin ev ve yurtlarında kaldığını ifade eden N.K, "Kayseri'ye geldiğim ilk yıl beni telefonla arayan H.S, yurtlarında kalmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de ihtiyaçtan dolayı kabul ettim. Bu kadını daha önceden tanımıyordum. Numaramı nereden aldığını bilmiyorum, ama daha sonra kaldığım öğrenci yurdunun müdürü olduğunu öğrendim. 2 yıl evlerinde 2 yıl da yurtlarında kaldım. Yurtta dini içerikli sohbet toplantıları oluyordu." diye konuştu.



Mahkeme başkanının, "Sulh Ceza Hakimliğinde, 'Yunus Serin (başka bir davanın firari sanığı olan akademisyen) sohbete gelirdi, paravanın arkasından sohbet ederdi. Yahya Karadeniz (Başka bir davanın sanığı) sohbete gelirdi, Fetullah Gülen'in bir gününü nasıl geçirdiğini bize anlattı' demişsin, doğru mu" diye sorması üzerine N.K, daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu, ancak sohbet toplantılarında FETÖ ile ilgili bir şey anlatılmadığını ileri sürdü.



N.K, örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u arkadaşı Z.A'nın isteği üzerine kendisinin yüklediğini belirterek, "Birbirimize dini mesajlar göndeririz, diğer programlarda mesajlar kesik geliyor.' dedi. Ben de bunun üzerine yükledim, ama kısa süre sonra telefondan kaldırdım." dedi.



Evlendikten sonra düğünde toplanan paraları, faizsiz olduğu için Bank Asya'ya yatırdıklarını söyleyen N.K, kimseden bunun için talimat almadıklarını savundu.



N.K, FETÖ ile ilgili tweetlerin kendisine ait olduğunu, ancak bunları kamuoyu oluşturmak için atmadığını öne sürerek, "Mezun olduktan sonra birkaç yere iş başvurusunda bulunmuştum. Memlekete döndükten sonra Serhat Dershanesi'nden aradılar. Pınarbaşı şubesinde bir yıl sosyal bilgiler öğretmenliği yaptım." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

AA