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FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 70 askerden 60'ı yakalandı.

FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu kişilere ilişkin "Anayasayı ihlal", "Yasama organını engellemeye teşebbüs", "Hükümet'e karşı isyan", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.

Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen ve bildiklerini anlatan kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmaya yön verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan örgütün "mahrem asker abileri"nin ifadeleri doğrultusunda bazı askeri personel deşifre edildi.

Konya merkezli 32 ilde örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen biri binbaşı, ikisi yüzbaşı, 49'u üsteğmen, 12'si teğmen, 6'sı astsubay olmak üzere 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 60'ı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
AA

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