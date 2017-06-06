FETÖ SANIĞI İŞ ADAMLARI YARGILANIYOR

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, kimlik tespitinin ardından tutuklu sanıklara savunmalarını yapmaları için söz verdi.

Sanık Abdullah Eraslan, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti. 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlediğini belirten Eraslan, "Ben, ülkesi için üreten bir iş adamıydım. Silahlı terör örgütü üyesi olarak anılmak beni çok üzüyor. Ben bu örgüt adına ne para topladım ne de başka bir şey yaptım. Sadece bir arkadaşımın daveti üzerine bir defa iftar yemeğine gittim." diye konuştu.

Bu yapıya finans sağladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu öne süren Eraslan, şöyle devam etti:

"İddianamede, bu yapıya ait olan bir üniversite kampüsü içerisinde yurt yaptırarak yapıya finans sağlamakla suçlanıyorum. O üniversitenin açılışını dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı. Ben de anne ve babamın adına yurt yaptırmak istiyordum. Açılışını Cumhurbaşkanının yaptığı kampüsün içine yurt yaptırmakta da sakınca görmediğim için yaptırdım."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Mustafa Öztürk ise kızının, İstikbal Koleji'nde okuduğu için kendisinin bu yapıyla ilişkilendirildiğini söyledi.

2004-2006 yıllarında "Sızıntı" dergisi abonesi olduğunu söyleyen Öztürk, "Dönem dönem toplantılara gittim ama ben örgüte gönülden bağlı biri değilim. Sadece birkaç kez toplantısına gittim. Bir kere de yurt dışı gezisine gittim. Nijerya'ya düzenlenen bu gezide, hastane yaptırmak için para toplandı. Ben de bir miktar verdim." diye konuştu.

Sanık Seyit Sevim de suçlamaları kabul etmediğini, umreye giderken ücretini taksitle ödemek için Bank Asya'dan kredi kartı aldığını iddia etti.

Metin Filiz de 2000'li yılların ortalarında Kayseri Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği'ne üye (GESİAD) olduğunu ancak 17 Aralık sürecinden önce istifa ettiği belirtti.

Sanık Cüneyt Gazezoğlu da bir dönem yapının düzenlediği sohbetlere katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Günahkar bir insandım. Bu toplantılarda Allah, Kur'an, Peygamber sevgisini öğrendim. Namaz kılmaya başladım ama 17 Aralık'tan sonra hiçbir toplantıya katılmadım. Benim sağlık sorunlarım var, tedavi olmam gerekiyor. Çocuklarımı babasız bırakmak istemiyorum. 11 yaşındaki oğlum en son görüştüğümüzde bana, 'Baba ne suç işlesem yanına gelebilirim' diye sordu."

AK Parti Eski İl Başkan Yardımcısı Bülent Ünsal da 17 Aralık sürecinden önce AK Parti'deki görevi gereği malum yapıyla içli dışlı olduğunu söyledi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde aday adayı olduğunu belirten Ünsal, "Aday adaylığım, adaylık sürecine geçseydi ben şu an burada olmayacaktım. Ben il başkan yardımcılığı görevim sürecinde AK Parti'ye 15 bin üye kazandırdım. Ailemi, işimi bırakıp AK Parti için çalıştım ama şimdi AK Parti hükümetini devirmeye teşebbüsle suçlanıyorum. Ben cemaatin değil, AK Parti'nin evladıyım." dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarından eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, iş adamları Fatih ve Suat Somyürek, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ, Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 kişinin, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

AA

