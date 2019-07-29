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Fevzi amca yine vefasını gösterdi

Kayseri’de çarşı iznine çıkan 15 askerimizin şehit olduğu durakta tam kırk gün boyunca nöbet tutan 65 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, Adıyaman’da şehit olan polis Taha Uluçay’ın cenaze töreninde de yine en ön safta yer alarak dev Türk Bayrağı’nı taşıdı ve tören boyunca da alandan ayrılmadı.

Fevzi amca yine vefasını gösterdi

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de terör örgütü PKK’nın terör saldırısında şehit düşen 15 askerin anısına, saldırının yaşandığı otobüs durağında tek başına 40 günlük saygı nöbeti tutan emekli 65 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, şehitlere vefasını sürdürmeye devam ediyor. 



65 yaşındaki Kurtoğlu, Adıyaman’da şehit olan polis Taha Uluçay’ın Asri Mezarlık Polis Şehitliği’ndeki cenaze töreninde de yine en ön safta yer aldı. Yaşına aldırmadan elinde dev Türk Bayrağı’nı taşıyarak şehit Uluçay’ın cenaze töreninde en önde yürüyen Kurtoğlu, vefalı davranışını bir kez daha göstermiş oldu.




 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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