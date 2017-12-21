“Fikir Duvarı”nda en büyük sorun ekonomi!

SP İl Başkanı Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada, vatandaşın ilk başlarda yazmaya çekindiğini ancak daha sonra korkularını aşarak fikirlerini dile getirdiklerini söyledi. Arıkan, kendilerinin yerel sorunları sormasına rağmen vatandaşların genel anlamda sorunlarını dile getirdiklerini ifade etti. Göze çarpan en büyük sorunun ekonomi olduğunu vurgulayan Arıkan, “Kayseri İl Teşkilatı olarak geçtiğimiz hafta bir karar almıştık. Kayserimizde muhalefet için bundan sonra sahalara çıkacağız. Halkımızla iç içe olma noktasında bir karar almıştık. En son Cumhuriyet Meydanı’nda şehrimizin sorunlarına yönelik ‘çözüm önerileriniz’ adı altında bir ‘fikir duvarı’ çalışması yapmıştık. Tahminimizin üzerinde bir rağbet oldu. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus insanlarda bir tedirginlik hakimdi. Standımızı açtığımızda insanlar beklediler ama kalemi alıp duvara yazı yazma konusunda ciddi tereddüt içerisindelerdi. Zaman ilerledikçe insanlar yavaş yavaş fikirlerini belirtmeye başladılar. Teşkilat olarak en çok dikkatimizi çeken husus bu tedirginlik oldu. Bu tabi üzücü, demokrasiyle yönetilen bir ülkede herkesin düşüncelerini belirtmekte bir sıkıntı yaşamaması gerektiği kanaatindeyiz. Böyle bir korku söz konusu değil, herkes gelsin siyasette görev alsın. Siyaset son zamanlarda maalesef en çok güven kaybına uğrayan kurumlardan bir tanesi oldu. Bunun biran önce giderilmesi gerekir" diye konuştu.



Arıkan, "Merhum Erbakan hocamızın bir ifadesi vardı; ‘Siyaseti önemsemeyen insanları, insanları önemsemeyen siyasiler yönetir’ derdi. Siyaset önemli bir kurum, siyasette herkesin haşır neşir olması gereken bir durum. Dikkatimizi çeken diğer bir konu ise biz her ne kadar yerel gündemle alakalı çalışma yapsak da insanların gündeminin genel siyaset ile alakalı olduğu kanaatine vardık. Mesajları derleyip toparladığımızda birinci gündem maddi konular. Biz Kayseri’nin sorunlarını söylemişiz ama arkadaşlarımız oraya asgari ücretten, KDV oranlarından bahsetmişler. Yerel sorunlardan bahsetmek gerekirse ‘Kayseri artık euro’ şehri olmaktan çıksın yani kiralar euro olmaktan çıksın noktasında serzenişler vardı. Bir dönemin Kayseri için bir marka değeri olan Kayseri Erciyesspor’un hali bugün maalesef durumu içler acısı” ifadelerini kullandı.



Siyaseti makam ve mevki için değil vatana ve millete faydalı olmak için yaptıklarının altını çizen SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, “Saadet Partisi olarak halkın sesini gündeme getirmekte mükellefiz. Bugün siyaset kurumu ulaşamayan, derdini anlatamayan insanları yetkili mercilere ulaştırıp sıkıntıların çözüm bulma noktasında hepimize ciddi görevler düşüyor. Biz siyaseti ne makam ne mevki için yapmıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var, Allah’ın rızasını kazanabilmek. Milletimize, insanımıza zerre kadar menfaatimiz dokunursa bizim derdimiz bu. Bu noktada çalışan, mücadele eden herkesin Rabbim yardımcısı olsun diye dua ediyoruz” diye konuştu.

Arıkan ayrıca Fikir Duvarı etkinliğine binin üzerinde vatandaşın katılarak sıkıntısını yazdığını da sözlerine ekledi. İHA

