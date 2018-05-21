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Filistin'e destek çağrısı

Özgür Kudüs Platformu üyeleri, İsrail askerlerinin Kudüs'te düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Filistin'e destek çağrısı
Cumhuriyet meydanında toplanan platform üyeleri, ellerindeki Filistin bayrağı ve pankartlarla Filistin'e destek, İsrail ve Amerika'ya tepki gösterilerinde bulundu. Kuranı Kerim'in okunması ve duaların edilmesiyle başlayan programda platform adına konuşan Mehmet Şahan, “Yıllardır bir proje ve program dahilinde İslam ümmetine ve kutsallarına saldıran haçlı zihniyeti, ümmetin elinde bir kutsal bırakmayacaktır. Nasıl ki dün Kabil ve Bağdat, bugün Şam ve Kudüs işgale uğramışsa yarın Diyarbakır ve İstanbul da işgale uğrayacaktır. Bunun sorumlusu da basiretsiz yöneticilerin ve duyarsız Müslümanların boyunlarındadır. Ümmetin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak yeryüzünde fitne ve fesatın baş aktörü olan haçlı Ameriklasının geçtiğimiz aylarda elçiliğini Tel-Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı alması ve gerçekleştirmesinden cesaret alan Siyonist işgal rejimi, Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Son olarak 200’e yakın kardeşimiz şehit edilirken binlercesi de yaralandı. Müslümanlar olarak ‘kırmızı çizgimizdir’ dediğimiz Kudüs’ün bağrında 14 Mayıs tarihinde Amerika’nın büyükelçiliği yerleşmiş durumdadır" ifadelerini kullandı. Şahan ayrıca  Müslüman halkı Filistin’e sahip çıkmaya davet etti.
Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
İHA
 
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