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Filistin özgür olana kadar ses ver

Kudüs sevdalısı ve araştırmacısı Musa Biçkioğlu, Kayseri’de Filistin konusunda bir konferans verecek.

Filistin özgür olana kadar ses ver
Filistin uzmanı, Kudüs sevdalısı ve araştırmacısı, Sıla Turizm Genel Müdürü Musa Biçkioğlu, 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da İl Özel İdare Salonu’nda düzenlenecek program kapsamında Kayserililerle buluşacak.
‘Filistin özgür olana kadar ses ver’ başlığı ile gerçekleştirilecek konferans öncesi Kuran-ı Kerim okunacak ve Kudüs’le ilgili video gösterimi yapılacak.
Canlı yayınlara katılacak
Biçkioğlu aynı gün program öncesi saat 14:30’da Enderun FM’de Sadi Özmen’in, saat 17'00’de de TV Kayseri'de “Medeniyetin İzleri” programında Osman Gerçek’in canlı yayın konuğu olacak.
Haber: M. Furkan Şahin
 
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