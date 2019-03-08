“Filistin’de çok sayıda Hansâ hatunlar var”

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Amacımız özellikle İslam dünyasının kalbi mesafesindeki Mescid-i Aksamıza uzun süre hizmet etmiş, ayrıca dünya İslam ümmetinin en önemli kanayan yarası olan Filistin sorununa uzun süredir yaşamıyla tanıklık etmiş olan bir hocamızı sizlerle buluşturmak istedik. İslam dünyasının neresinde olursa olsun, her bir Müslüman’ın Filistin diye bir davasının olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için gayret göstermeli ve çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.



Kudüs Eski Müftüsü İkrime Sabri, “Bana bu fırsatı veren İl Müftümüz Şahin hocama teşekkür ediyorum. Siz değerli hanım kardeşlerimizle birlikte olma fırsatı buldum. İslam dini hanım kardeşlere, hanım Müslümanlara İslam’ın ilk günlerinden bu güne kadar ciddi önem verdi. İslam’a hanımlardan ilk giren Hz. Hatice validemizdir ve hanımlardan ilk şehide olan kişi Sümeyye (r.a.)’dır. Allah yolunda da ciddi anlamda cihad eden, savaşan ve meydanlarda olan hanım kardeşlerimizden Ümmü Umârah (r.a.) Uhud Savaşında Efendimiz (s.a.s.)’in hep yanındaydı. Bütün Müslümanlar savaş alanını terk etmişken ya da bir kısım Müslümanlar orada bulunmazken Ümmü Umârah Efendimiz (s.a.s.)’in etrafındaydı. Ve Efendimiz (s.a.s.) savaştan sonra şu ifadeyi kullanmıştır: “sağıma baktığımda, soluma baktığımda, nereye bakarsam bakayım Ümmü Umârah’ı görüyordum.” Muhtemelen duymuşsunuzdur. Hazreti Hansâ (r.a.) diye adlandırılan bir hanım sahabinin dört evladı Allah yolunda şehit olmuştur. Filistin’de bu gün çok sayıda El-Hansa diye adlandırdığımız hanım kardeşlerimiz var. Bütün evlatlarını Allah yolunda şehit verdikleri çok sayıda hanım kardeşlerimiz vardır. Filistin’deki sizin hanım kardeşleriniz sabrediyorlar ve Allah yolunda cihad ediyorlar, evlatlarını ve evlerini kaybediyorlar, yaralanıyorlar, tutuklanıyorlar, şehit oluyorlar. Ama Allah yolunda, Filistin topraklarında, Mescid-i Aksa’nın etrafında hem nöbet tutuyorlar, hem de o davanın peşinden devam ediyorlar, yürüyorlar. Siz nasıl ki Mescid-i Aksa’yı seviyorsanız onlar da seviyorlar ve bu yolda cihad ediyorlar” şeklinde konuştu.



Sabri sözlerine şöyle devam etti: “Muhtemelen televizyon ekranlarından Filistin’deki Hanım kardeşlerimizin nasıl büyük mücadele gösterdiklerini, nasıl tankların önünde tutuklandıklarını, çocuklarını şehit olarak verdiklerini, ama yine de o toprakları bırakmadan, Kudüs’ün savunmasını nasıl yaptıklarını takip ediyorsunuzdur. Biz buradan medya kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü hem Filistin’in durumunu sizlere iletiyorlar, siz de kolay bir şekilde takip ediyorsunuz, hem de Kudüs’ün hanımlarını ve onların durumlarını da sizlere iletmeye çalışıyorlar, siz de oradan takip ediyorsunuz. Ben şuna inanıyorum. Filistin’in hanımları sizin için çok önemlidir. Çünkü siz de onlar da kardeşsiniz.”

“Onlarca defa Türkiye’ye geldim, ama ilk defa Kayseri şehrine geliyorum. Çok mutlu oldum” diyen Sabri şunları söyledi: “Kayseri şehri Filistin’de bulunan “Kaysariyye” şehrine çok benziyor. Aynı ismi taşıyor ve o da tarihi bir şehirdir. Bu gün Kayseri şehrini gezdim ve ciddi anlamda mutlu oldum. Böyle bir ilim yuvasının burada olması, sizin gibi iyi insanların burada buluşması beni mutlu etti, gururlandım. Sizler çok önemli roller üstleneceksiniz, anne olacaksınız. Ve Fatihler neslini yetiştireceksiniz. İlimle uğraşan anneler dünya toplumu ve İslam için çok önemlidir.”