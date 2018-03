Film yıldızı şahine büyük ilgi

Göktürk Okçuluk Derneği Başkanı Murat Beysun ata geleneklerini yaşatmak için Türkiye'de üretimi olmadığı için yurt dışından şahin getirtti. Tamamladığı belgeleriyle birlikte herkesten farklı olarak şahin beslemeye başlayan Beysun, şahine Uygur Türkçe'sinde güneş anlamına gelen "Tilla" adını verdi. 6 yaşında olan şahini 3 yıldır evinin terasında besleyen Beysun'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çocuğu gibi baktığı "Tilla"yı yanından hiç ayırmayan Beysun, seyahatlerde de yanında götürüyor. Film, klip ve katalog çekimlerinde yer alan "Tilla" zamanının çocuğunu Beysun'un yanında geçiriyor.

Murat Beysun, şahini beslemenin tatları ve zevkleri olduğunu belirterek, "Bu hayvanı besleyince her insanın yaşayamayacağı tatlar zevkler alıyorsunuz. Geleneksel Türk okçuluğu ile uğraşıyorum. Ölmüş ata dede geleneklerini tekrar hayata geçirmeye ve yaşatmaya çalışıyorum. 3 yıldır benimle adı Tilla koydum. Beraber güzel işler imza attık. 2 tane klip 1 tane katalog çekimi 2 tane de kısa filmde yer aldık. İlk işimiz Denizli Türkmenleri oldu. İkinci işimiz Bitlis Ahlat'ın tanıtım filmi oldu. Kutlu Şehir Ahlat. Şarkıcımız Kıraç'ın klibinde yer aldı. Birkaç katalog çekiminde de yer aldı. Tüy değiştirme dönemlerinin haricinde iki günde bir birlikte vakit geçiriyoruz. Günlük uçması gerekiyor. Çünkü hayvanın esareti özgürlüğü sizin elinizde. Bir papağan gibi bir muhabbet kuşu gibi beslenmiyor. Bunu alıp günlük uçurmanız gerekiyor. Günlük bazen 3 saat birlikte vakit geçiriyoruz. Birlikteliğimizin sonunda 'hadi eve gidelim' tepkisini kendi veriyor. Muhakkak her uçuştan sonra eve gidip kendi banyosunu yapıyor. Tilla ile güzel günlerimiz geçiyor" dedi.



"Trafikte bizi birlikte görenler şaşkınlık yaşıyor"

Beysun, ailesinin de Şahin'i beslemesini şaşkınlık ile karşıladığını dile getirerek, "Ailem ilk önce tabi her insanda olduğu şaşkınlık ile karşıladılar. Normal bir hayvan değil. Yırtıcı bir hayvan. Ama evde aile fertleri 'Tilla'yı ailenin ferdi gibi görüyorlar. Evinde terasında duruyor. Evin içinde gezinmiyor. En ilginç karşılaşmalar trafikte oluyor. Ön koltukta benimle beraber seyahat ediyor. Nereye gidersek gidelim. 3 sefer birlikte 10 saat yolculuk yaptık. Yaklaşık bin 500 kilometre yolculuk yaptık. Yanımızda duran araçlar bir insan beklerken dönüm baktıklarında bir şahin görüyorlar. Sonra dönüyorlar bir daha tekrar dikkatli bir şekilde bakıyorlar. Trafikte ilginç karşılaşmalar oluyor" diye konuştu.



Şahin beslemek yasak

Murat Beysun, şahin beslemenin yasak olduğunu, belgeler olmadan beslenemeyeceğini söyleyerek, "Şahin besliyorum. Fakat bu bazı kişilerde özenti yapıyor. Bunun yasak olduğunu yapılmaması gerektiğini belgelerin olması gerektiğini kuşun belgesinin gerektiğini unutmadan yapsınlar. Belgeleri vardır, her şeyi var, kuşu da muhabbet kuşu gibi alıp koyup hiç uçurmadan esir ederek besleyeceklerse yine yapmasınlar" şeklinde konuştu.